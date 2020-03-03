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الثلاثاء 3 آذار 2020 ساعة 10:08

الدفاع التركية: مقتل جندي تركي بقصف سوري في إدلب

الدفاع التركية: مقتل جندي تركي بقصف سوري في إدلب
ونشرت مصادر على "تويتر"، تدوينة قالت فيها: "وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل جندي وإصابة آخر في هجوم للجيش السوري في إدلب".

وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ ارهابيون مدعومون من تركيا، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إسقاط طائرتين حربيتين تابعتين للجيش السوري في مدينة إدلب، بجانب تدمير طائرة مسيرة تركية في نفس المدينة بواسطة الدفاعات الجوية السورية.

كما أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، حظر جميع أنواع الطيران، وتحديدا الطيران المسير، في شمال شرقي سوريا، فوق محافظة إدلب. وأكد البيان، أنه سيتم التعامل مع أي طيران يخترق المجال الجوي على أنه "طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية".
رقم : 848080
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