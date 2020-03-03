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الثلاثاء 3 آذار 2020 ساعة 10:28

الجيش السوري يحرر بلدتين جديدتين شرق إدلب

الجيش السوري يحرر بلدتين جديدتين شرق إدلب
واستعادت وحدات الاقتحام في الجيش السوري السيطرة على بلدتي "داديخ" و"كفر بطيخ" جنوب غرب مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي "جبهة النصرة" و"أجناد القوقاز"، والمجموعات المسلحة المدعومة بشكل مباشر من قبل الجيش التركي.

وقال مصدر ميداني، إن تمهيدا ناريا كثيفا سبق عملية تقدم وحدات الجيش السوري باتجاه البلدتين، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع مسلحي "ه‍يئة تحرير الشام" و"أجناد القوقاز" و"الجبهة الوطنية للتحرير" أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 60 مسلحا وفرار من بقي منهم حيا نحو معاقل جبهة النصرة في بلدات "مجدليا" و"منطف" على أطراف مدينة "أريحا".

وانتهت العملية بسيطرة وحدات الجيش السوري على البلدتتين.
وأكد المصدر، أن العمليات العسكرية للجيش السوري مستمرة لتأمين كامل محيط مدينة سراقب من الاتجاهات الأربع.
رقم : 848087
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