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الثلاثاء 3 آذار 2020 ساعة 10:58

اليمن.. قبائل من مأرب تعود الى حضن الوطن

اليمن.. قبائل من مأرب تعود الى حضن الوطن
وأكد المصدر  إن “الشيخ ناجي بن معيلي العبيدي، والشيخ قناف الغلق، والشيخ حسين القبلي، والشيخ الشريف، يقودون وساطة قبلية، لتسليم مارب بدون أية مواجهات عسكرية مع الجيش واللجان الشعبية، وذلك لتجنيب المدينة وسكانها الحرب والدمار”.

إلى ذلك، كشف الشيخ مجاهد القهالي عضو لجنة المصالحة والحل السياسي، عن اتصالات مستمرة مع مشايخ مارب، دون أن يوضح تفاصيلها.

وأكد القهالي في تصريح خاص بقناة “المسيرة” ، إن قيادة الدولة في صنعاء تنتظر رد مشايخ مارب.

وتأتي تلك التطورات، بعد يوم على سيطرة الجيش واللجان الشعبية على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، وباتوا على مشارف مدينة مأرب.

وكان فريق المصالحة الوطنية في العاصمة صنعاء، أعلن عن مبادرة نهاية الاسبوع الماضي، قدمها لمشايخ وقبائل مأرب لمراجعة مواقفها التاريخية الأصيلة، والعودة إلى صف الوطن، وتفويت الفرصة على تحالف العدوان الذي يسعى إلى تدمير اليمن وقتل اليمنيين دون أي استثناءات.
رقم : 848094
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