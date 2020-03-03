دمشق تقر زيادة في سعر الأسمدة

وتم رفع سعر طن أسمدة السوبر فوسفات إلى 304.8 آلاف ليرة من 151.2 ألف ليرة، أي بنسبة تزيد على 100%، كذلك بالنسبة لسعر الطن من أسمدة "اليوريا" بنسبة 46%، إذ تم رفع الطن إلى 248.3 ألف ليرة بدلا من 175 ألف ليرة.



وتم تحديد سعر الطن من أسمدة "نترانت الأمونيوم 26%" بمبلغ 206.6 آلاف ليرة بدلا من السعر السابق 108 آلاف ليرة، أي زاد بمقدار 98.6 آلاف ليرة للطن، وهو ما يمثل معدل زيادة يزيد على 91.2%، في حين حافظ مبيع أسمدة "سلفات البوتاس" على سعره.



وعن تأثير زيادة أسعار الأسمدة على إنتاج المحاصيل الزراعية، قال رئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها محمد خلوف، إن أثر هذا القرار سيكون شديد السوء على الفلاحين، حيث سيساهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج.



وتوقع أن يسهم القرار في تراجع معدلات الإنتاج الزراعي في سوريا، خاصة بعد إضافة كلفة أسعار الأسمدة الجديدة إلى الكلف الأخيرة مثل المحروقات والمبيدات وتكاليف العمالة.



وكانت الحكومة السورية قد أعلنت الأحد عن رفع سعر البنزين، وتم تحديد سعر ليتر البنزين أوكتان 90 المدعوم، بموجب قرار حكومي، بمبلغ 250 ليرة، بينما كان قبل صدور القرار مسعرا بـ225 ليرة، أي إن نسبة الزيادة 11%.



وتحدد سعر ليتر البنزين أوكتان 90 غير المدعوم بمبلغ 450 ليرة، بينما كان مسعرا بـ425 ليرة، أي أن نسبة الزيادة قاربت 5.9%، كما حدد القرار سعر ليتر البنزين أوكتان 95 غير المدعوم بمبلغ 575 ليرة، بينما كان مسعرا بـ550 ليرة، أي زاد بنسبة 4.5%.