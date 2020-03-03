إحصائيات كارثية للصليب الأحمر حول حياة اليمنيين

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء أمس الاثنين، أن 80% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدة من أجل البقاء على قيد الحياة.



وأضافت اللجنة عبر حساب على "تويتر" أن 65% من الشعب اليمني البالغ عددهم 30 مليوناً، بالكاد لديه أي شيء للأكل.



وذكرت أن 64% من اليمنيين لا يحصلون على الرعاية الصحية، في حين ليس لدى 58 بالمئة منهم مياه نظيفة.



وأشارت الى أن الحرب التي تشنها السعودية على اليمن أجبرت 10% من الشعب اليمني على الفرار من منازلهم.



قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 26 ديسمبر الماضي، إن نحو 17.8 مليون في اليمن يفتقرون إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي الملائمة، جراء استمرار العدوان على اليمن.



وأضافت اللجنة: "استفاد 5.173.202 شخص من أنشطتنا في مجال المياه والصرف الصحي منذ كانون الثاني /يناير وحتى كانون الأول/ديسمبر الجاري". وتابعت "ولايزال الاجتياح هائلا".