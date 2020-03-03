بومبيو يدافع عن الاحتلال ومستوطناته

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم "ندعو الدول الأعضاء للانضمام إلينا في نبذ نشر قاعدة بيانات المفوض السامي لحقوق الإنسان للشركات العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة "إسرائيل"، ولمعارضة أي توسيع لولايته سوف نقف بحزم إلى جانب شركاتنا وكذلك إلى جانب حليفتنا إسرائيل".



وقال بومبيو أن الولايات المتحدة "لم ولن توفر أي معلومات لمكتب المفوض السامي الأممي، وتدعم عمل الشركات الأمريكية المدرجة"، مناشدا كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الانضمام إلى واشنطن في "رفض تلك الجهود".



ولفت إلى أن المساعي الرامية لعزل "إسرائيل" تسير بعكس الجهود الأمريكية "لبلورة ظروف تهيء للمضي في مفاوضات إسرائيلية - فلسطينية، والتي من شأنها إنجاز سلام شامل ودائم"، على حد تعبيره.



وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان قد نشرت الشهر الماضي وثيقة تظهر أسماء 112 شركة تعمل خلافا للقانون في الأراضي الفلسطينية ووصفت تل أبيب اللائحة بـ"السوداء".



فيما رحب المجلس الوطني الفلسطيني بإصدار قائمة بالشركات الداعمة للاستيطان، ووضعها في إطار محاصرة ورفض النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين.