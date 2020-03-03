لبنان.. الطقس غدا الاربعاء مشمس والحرارة فوق معدلاتها الموسمية

الحالة العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط تؤدي الى طقس مستقر ودافىء حتى مساء الخميس.
* الطقس المتوقع في لبنان:
– الثلاثاء: قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل.
– الاربعاء: مشمس الى قليل الغيوم وارتفاع ملموس في درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة.
– الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بالحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح مساء.
– درجات الحرارة تتراوح على الساحل من 10 الى 26 درجة، فوق الجبال من 7 الى 20 درجة، في الداخل من 9 الى 24 درجة.
– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، شرقية ليلا، سرعتها بين 12 و30 كلم/س.
– الانقشاع: جيد.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%
– حال البحر: منخفض الموج.
– حرارة سطح الماء: 17 درجة.
– الضغط الجوي: 769 ملم زئبق.