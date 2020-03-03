لبنان.. الطقس غدا الاربعاء مشمس والحرارة فوق معدلاتها الموسمية

الحالة العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط تؤدي الى طقس مستقر ودافىء حتى مساء الخميس.



* الطقس المتوقع في لبنان:



– الثلاثاء: قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل.



– الاربعاء: مشمس الى قليل الغيوم وارتفاع ملموس في درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة.



– الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بالحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح مساء.



– درجات الحرارة تتراوح على الساحل من 10 الى 26 درجة، فوق الجبال من 7 الى 20 درجة، في الداخل من 9 الى 24 درجة.



– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، شرقية ليلا، سرعتها بين 12 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.



– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%

– حال البحر: منخفض الموج.



– حرارة سطح الماء: 17 درجة.

– الضغط الجوي: 769 ملم زئبق.