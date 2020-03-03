السيد الخامنئي يوافق على رفع مشروع الموازنة لمجلس صيانة الدستور

وقال عباسي اليوم الثلاثاء، ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني بعث يوم امس رسالة الى قائد الثورة الاسلامية حول كيفية ميزانية البلاد للعام (الايراني) القادم واستمرار مهمة المسؤول الراهن لوزارة الجهاد الزراعي دعا فيها سماحته الى تحديد اوضاعهما.



واضاف، نظرا لعدم امكانية عقد اجتماع مفتوح لمجلس الشورى الاسلامي وفقا للتعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا ، فقد وافق قائد الثورة الاسلامية على المقترحين المرسلين من قبل رئيس المجلس (رفع مشروع موازنة البلاد للعام الايراني القادم الى مجلس صيانة الدستور واستمرار مهمة المسؤول الحالي لوزارة الجهاد الزراعي).



وقال عباسي، انه بناء على ذلك فقد تم رفع قرارات لجنة التنسيق والمواءمة البرلمانية حول مشروع موازنة البلاد للعام القادم الى مجلس صيانة الدستور لابداء رايه فيه وفي حال المصادقة عليه من قبله سيتم ابلاغ الحكومة بهذا القرار بالتاكيد.



واكد المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي بانه تم ارسال الخطوط العامة لمشروع الموازنة وليس موازنة جزئية الى مجلس صيانة الدستور.