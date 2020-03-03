تركيا تستهدف طائرة حربية سورية فوق ادلب

وافاد مصدر عسكري سوري انه "في تمام الساعة 11.03 من صباح هذا اليوم وأثناء تنفيذ إحدى طائراتنا الحربية مهمة في جنوب إدلب ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة تعرضت لإصابة بصاروخ أطلقه طيران قوات النظام التركي مما أدى لسقوطها في المنطقة شمال غرب معرة النعمان".



جاء ذلك عقب استعادة الجيش السوري قرى وبلدات جوباس وترنبة وداديخ وكفر بطيخ القريبة في محيط مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.



ونفذ الجيش خلال الساعات الماضية عمليات مكثفة بسلاحي المدفعية والصواريخ ضد الجماعات الإرهابية غرب الطريق الدولي حلب - دمشق والتي كان قد دخلها الإرهابيون بدعم مباشر وتغطية نارية من القوات التركية.