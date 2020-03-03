وهاب: وضع الدولة أسوأ مما قاله رئيس الحكومة

قال رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، "مش عبفهم عا شو هالضجة عا حسان دياب إذا صارح اللبنانيين بواقع الدولة بس المشكلة بعض الناس بتحب إلي بيكذب عليها".



وأضاف، " بحب خبركن وضع الدولة أسوأ مما قاله رئيس الحكومة وإذا ما عملنا شي قبل حزيران عنا كارثة".



وقال دياب، إن الدولة اليوم في حالة ترهل وضعف إلى حدود العجز، ولم تعد قادرة على حماية اللبنانيين.



وأضاف دياب في كلمة أمام السلك الديبلوماسي، "إن الخوف يتمدد من الوضع المالي إلى الأوضاع الاقتصادية والواقع الاجتماعي، والظروف المعيشية وصولاً إلى الهموم الصحية الداهمة".



ولفت إلى أن "هذه الدولة لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين، وتأمين الحياة الكريمة لهم، بكل شفافية فقدت هذه الدولة ثقة اللبنانيين بها، وبواقعية تراجع نبض العلاقة بين الناس والدولة إلى حدود التوقف الكامل".