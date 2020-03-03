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الثلاثاء 3 آذار 2020 ساعة 15:04

شهداء وجرحى بخروقات قوى العدوان السعودي في الحديدة

شهداء وجرحى بخروقات قوى العدوان السعودي في الحديدة
وأوضح مصدر أمني بالحديدة، أن خروقات قوى العدوان بلغت 190 خرقاً، منها تحليق سبع طائرات تجسسية في أجواء شارع الـ 50 وكيلو 16، واستحداث تحصينين اثنين في الجبلية بمديرية التحيتا وكيلو16، و46 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و135 خرقاً بالأعيرة النارية في مختلف المناطق.

وأكد المصدر استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة اثنين بجروح خطيرة بقذائف قوى العدوان في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.

وقصفت قوى العدوان بخمس قذائف هاون أماكن متفرقة في كيلو 16 وحيس، وبثلاث قذائف شرق مثلث العدين، كما استهدفت منازل المواطنين شمال غرب باب اللفج بمديرية حيس.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بقذائف الهاون شارع الخمسين بمدينة الحديدة، وبسبع قذائف هاون شمال قرية الدحفش بمديرية الدريهمي المحاصرة.

وحذر المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية لن يظلوا مكتوفي الأيدي إزاء التصعيد الخطير لقوى العدوان في الحديدة ومختلف المناطق.. محملاً الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص كامل المسؤولية عن انهيار اتفاق السويد.
رقم : 848168
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