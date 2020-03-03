ايران: 435 تماثلوا للشفاء من كورونا و77 توفوا

وخلال مؤتمر صحفي قال مساعد وزير الصحة الايراني عليرضا رئيسي , ان عدد الاصابات بالفيروس في ايران ارتفع الى الفين وثلاثمئة وستة وثلاثين حالة , واضاف ان عدد الوفيات بلغ سبعة وسبعين , مشيرا الى تعميم ثمانية واربعين بروتوكولا خاصا بكورونا على مستوى البلاد , وقال ان هناك اربعة ادوية تستخدم للتعامل مع حالة الاصابة بكورونا .



وصرح ان محافظات جيلان وقم وطهران سجلت أعلى الاصابات بالفيروس .



واشار رئيسي الى ان أكثر من 8 الاف و532 شخص رقدوا في المستشفيات بسبب الاصابة بكورونا، وبعد اجراء الاختبار على 5 الاف و737 شخصا ، تأكد اصابة الفين و336 منهم بالفيروس.



وبلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا في العالم 91 الفا و318 شخصا، توفي منهم 3 الاف و131 بسبب الاصابة بمرض كوفيد - 19 وتعافي 48 الف و291 شخص.