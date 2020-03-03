روحاني یدعو بوتين لقمة ثلاثية في إيران ضمن مسار استانا

وقال السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي، خلال لقائه رئيس مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الروسي كنستانتين كاساتشف اليوم الثلاثاء، ان الرئيس الايراني حسن روحاني اقترح على نظيره الروسي استضافة طهران لقمة ثلاثية ضمن مسار محادثات استانا حول سوريا.



وأضاف جلالي، كما أفادت وكالة تاس الروسية، أن الرئيس الايراني تباحث هاتفيا مع بوتين قبل أيام وقدم له اقتراح عقد قمة ثلاثية في طهران في غضون المستقبل القريب ضمن إطار مفاوضات استانا.



وكانت ايران قد استضافت قمة ثلاثية جمعت رؤساء البلدان الثلاثة الضامنة لخفض التوتر في سوريا.



ويشار الى ان ايران دعت الى عقد اجتماع ضمن مسار استانا على خلفية زيادة التوتر في ادلب والخلافات الجارية بين موسكو وانقره حول سوريا.