الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة تركية في محيط سراقب

وجاء ذلك بعد إعلان قيام الجيش التركي بإسقاط طائرة حربية سورية في إدلب شمال غرب معرة النعمان، حيث تعرضت الطائرة السورية لإصابة بصاروخ أطلقه طيران القوات التركية.