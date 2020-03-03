الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 3 آذار 2020 ساعة 16:53

طيران الإمارات تقترح على موظفيها إجازة دون راتب بسبب كورونا

طيران الإمارات تقترح على موظفيها إجازة دون راتب بسبب كورونا
وألغت "طيران الإمارات" الرحلات لإيران والبحرين ولأغلب الوجهات في الصين، بسبب الفيروس، كما فرضت دول حول العالم قيودا صارمة على دخول الأجانب.

وقال "عادل أحمد آل رضا"، الرئيس التنفيذي للعمليات في بيان، يوم الثلاثاء، إن الشركة لديها موارد فائضة عن احتياجاتها بسبب خفض وتيرة الرحلات أو إلغائها لبعض الوجهات.

وأضاف أنه بالنظر إلى أن موارد إضافية أصبحت متاحة وإلى حقيقة أن الكثير من الموظفين يريدون الاستفادة من إجازاتهم، فقد قدمت الشركة خيارا لهم للانتفاع بإجازة أو التقدم طوعا للحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر بما يصل لشهر في المرة.

وذكرت "رويترز"، يوم الأحد، نقلا عن بريد إلكتروني تم إرساله داخليا في مجموعة الإمارات، وهي الشركة القابضة المملوكة للحكومة التي تضم طيران الإمارات بين أصولها، أن المجموعة طلبت من الموظفين التفكير في الحصول على عطلات مدفوعة وغير مدفوعة، مع سعيها للتعامل مع تباطؤ وصفته بأنه ملحوظ في أنشطتها.

ولدى المجموعة أكثر من 100 ألف موظف من بينهم أكثر من 21 ألفا من طواقم الطائرات، و4 آلاف طيار، وذلك بنهاية مارس/آذار 2019 وهي نهاية السنة المالية الماضية للمجموعة.
رقم : 848183
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري: سنهزم كورونا بالتوكل على الله
الحرس الثوري: سنهزم كورونا بالتوكل على الله
القائد يدعو المواطنين للالتزام بتوجيهات الوقاية من كورونا
القائد يدعو المواطنين للالتزام بتوجيهات الوقاية من كورونا
3 آذار 2020
سراقب الى الحضن السوري وسط ذهول تركي
سراقب الى الحضن السوري وسط ذهول تركي
3 آذار 2020
قطر والأزمة الخليجية.. لا حلول في الأفق
قطر والأزمة الخليجية.. لا حلول في الأفق
3 آذار 2020
كورونا يعطل الوضع الاجتماعي والسياسي في أمريكا
كورونا يعطل الوضع الاجتماعي والسياسي في أمريكا
3 آذار 2020
هل توحّد تركيا العرب وتعود سوريا إلى الجامعة العربية؟
هل توحّد تركيا العرب وتعود سوريا إلى الجامعة العربية؟
3 آذار 2020
علاوى يُرغم على الترجل من قطار رئاسة الحكومة العراقية
علاوى يُرغم على الترجل من قطار رئاسة الحكومة العراقية
2 آذار 2020
لماذا لن يدعم حلف الناتو تركيا عسكرياً في أزمة إدلب؟
لماذا لن يدعم حلف الناتو تركيا عسكرياً في أزمة إدلب؟
2 آذار 2020
إتفاق مع طالبان أو هزيمة واشنطن في الحرب الأفغانية؟
إتفاق مع طالبان أو هزيمة واشنطن في الحرب الأفغانية؟
2 آذار 2020
رهان أردوغان على الاتفاق مع إيران وروسيا
رهان أردوغان على الاتفاق مع إيران وروسيا
2 آذار 2020
القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية عسكرية كبرى
القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية عسكرية كبرى
2 آذار 2020
الجيش السوري يستعيد السيطرة على مدينة سراقب
الجيش السوري يستعيد السيطرة على مدينة سراقب
2 آذار 2020
روحاني: على شعوب وحكومات العالم الوقوف معا لمواجهة كورونا
روحاني: على شعوب وحكومات العالم الوقوف معا لمواجهة كورونا
29 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تؤكد على حق الجيش السوري الرد على الإرهابيين
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعزي تركيا بمقتل 33 من جنودها بسوريا
جلسة هامة لمجلس الأمن حول ادلب..هذا أبرز ماجاء فيها
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها واصابة اثنين آخرين بإدلب
الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب