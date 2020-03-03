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الثلاثاء 3 آذار 2020 ساعة 16:59

الرئيس السوري يحدد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشعب

الرئيس السوري يحدد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشعب
وحدد الرئيس بشار الأسد يوم الاثنين الموافق لـ 13-4-2020 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث بناء على أحكام المادة 62 من الدستور وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم5 لعام 2014.
رقم : 848188
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