الحرس الثوري: سنهزم كورونا بالتوكل على الله

وقال العميد حسيني إن الأعداء يستغلون وسائل الإعلام لإثارة أجواء الرعب والهلع في صفوف المواطنين بسبب فيروس كورونا.



وأضاف "لقد تمت تعبئة جميع إمكانيات الدولة لمواجهة الفيروس وسنهزمه بالتوكل على الله تعالى كما أن مواجهة العدو الخارجي الذي يسعى لتوتير أجواء المجتمع رهن بتكاتف جميع الأجهزة والجهود الجيدة لوسائل الإعلام".



وأكد أن جميع إمكانيات الدولة قد جرت تعبئتها لمكافحة فيروس كورونا بحيث تم تغيير إنتاج بعض الوحدات الإنتاجية نحو توفير المواد اللازمة لحفظ صحة وسلامة المجتمع.



وأشار إلى أن الحرس الثوري وسائر القوات المسلحة قد جاءت إلى الساحة لمكافحة فيروس كورونا ولو اقتضت الحاجة سنستخدم المعدات الحديثة في سياق تعقيم الأماكن العامة.



وقال مساعد وزير الصحة، إن الإصابات في إيران بفيروس كورونا وصلت إلى 2336 حالة،.



كما أعلن البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد النواب المصابين بفيروس "كورونا" المستجد إلى 23 برلمانيا.



وأوضح النائب في البرلمان الإيراني، عبد الرضا مصري، في اجتماع مع الصحفيين، أن "المصابين كانوا على تواصل مباشر مع الناس في المدن وحملوا الفيروس من مناطق مختلفة في البلاد".