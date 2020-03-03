الجيش الليبي يعلن تدمير منصات دفاع جوي تركية

وأعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، أن قواته استهدفت منصات الدفاع الجوي التي ثبتتها القوات التركية منذ أيام قليلة في مطار معيتيقة ودمرتا بالكامل، وذلك بحسب ما أفادت به غرفة العمليات التابعة للجيش.



وأفادت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية التابعة للجيش الليبي في بيان صحافي لها عبر صفحتها الرسمية في فسيبوك، بأن أصواتاً قوية نجمت عن انفجار منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات التركية، التي تم استهدافها من قبل الجيش الليبي.



وأكدت في بيان صحافي لها أنه تم إخلاء مطار معيتيقة الدولي من المسافرين والعاملين، وأعلنت توقف الملاحة الجوية.



يذكر أن القوات التركية كانت فقدت 10 من جنودها يوم الجمعة الماضي، في قصف مدفعي للجيش الوطني على المطار الذي حولته أنقرة إلى قاعدة عسكرية.



إصابة "طائرتين مدنيتين" إثر القصف



هذا وأعلنت شركة طيران البراق الليبية، الثلاثاء، إصابة إحدى طائراتها بعدد من الشظايا، نتيجة قصف مليشيات حفتر، الإثنين، لمطار معيتيقة الدولي، في العاصمة طرابلس، بصواريخ غراد.



وأضافت شركة طيران البراق (خاصة)، في بيان، أن إصابة الطائرة أدى إلى توقفها عن التحليق، "هذا سيؤثر بشكل مباشر على تشغيل الرحلات".



في السياق، كشف عمران زبادي، المتحدث باسم الخطوط الإفريقية (حكومية)، لقناة ليبيا الأحرار (خاصة)، الثلاثاء، خروج إحدى طائرات الشركة عن الخدمة، بعد إصابتها بشظايا نتيجة قصف مليشيات حفتر، يوم الإثنين.



ومساء الإثنين، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، توقف الملاحة الجوية بالمطار بعد استهداف مليشيات حفتر له بصواريخ غراد.



جاء ذلك في بيان مقتضب، نشرته إدارة المطار على صفحتها بموقع "فيسبوك".

وعُلقت رحلات في المطار الدولي عدة مرات خلال فبراير/شباط الماضي، بسبب هجمات متكررة يقودها حفتر، على أرض المطار ومناطق محيطة.