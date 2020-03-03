الجيش السوري يسقط مسيرة تركية ثانية بريف ادلب الجنوبي

واعلن التلفزيون السوري أن وحدة من الجيش السوري أسقطت طائرة مسيرة لقوات النظام التركي شرقي مدينة سراقب بريف ادلب الجنوبي الشرقي.



وكانت قوات الجيش السوري قد اسقطت في وقت سابق من اليوم طائرة مسيرة تركية في محيط مدينة سراقب بريف ادلب الجنوبي الشرقي.