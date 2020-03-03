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الثلاثاء 3 آذار 2020 ساعة 20:22

اسماعيلي : القضاء يتابع بحزم ملف محتكري المواد الصحية

اسماعيلي : القضاء يتابع بحزم ملف محتكري المواد الصحية
وفي مؤتمره الصحفي، قال غلام حسين اسماعيلي: اليوم يشهد مجتمعنا انتشار فايروس كورونا، وإصابة عدد من المواطنين بهذا الفايروس المنحوس، معربا عن تقديره لجهود كادر التمريض والاطباء في تقديم العلاج للمصابين بهذا الفايروس، واصفا اعمالهم بأنها نموذج للجهاد في سبيل الله، ومتمنيا الشفاء العاجل للمواطنين المصابين.

وأضاف: ان السلطة القضائية والى جانب لجنة مكافحة كورونا، وضعت على جدول اعمالها اجراءات خاصة، بما فيها إصدار رئيس السلطة القضائية تعميما بمنح الاجازة للمسجونين.

وتابع: ان الاجراء الآخر، تمثل في إصدار تعميم بالحد من عدد المسجونين الجدد، واهتمام القضاة والمحاكم بإصدار الاحكام البديلة عن السجن.

وأكمل: تقرر اجراء المتابعة الالكترونية للملفات القضائية قدر الامكان من اجل مواجهة فايروس كورونا، فضلا عن توفير امكانية العمل من المنازل لعدد من منتسبي القضاء.

ولفت الى ان القضاء يولي اهتماما جادا في التصدي السريع والحازم والرادع والمناسب لملفات الاحتكار والاشخاص الذين يستربحون من هذا الامر، مضيفا ان الذين يقومون في هذه الايام بالاسترباح من خلال استغلال القضايا الصحية والطبية، ليكونوا على ثقة بأنه سيتم تجاوز فايروس كورونا، ولكنهم سيحملون الى الابد وصمة عار هذا العمل القذر.

وأشار الى انه حتى الآن تم اعتقال العديد من الاشخاص بشأن ملف تهريب المواد الطبية والكمامات والقفازات. وفي الاسبوع الاخير تم اصدار 11 لائحة اتهام بالاخلال في توفير احتياجات المواطنين، وقد تمت احالتها الى قسم الاخلال الاقتصادي، وستعقد قريبا جلسات المحاكمة بشكل علني، وسيتم الاعلان عن اسمائهم. ومن المؤكد سيتم تحديد عقوبات صارمة لهم. قد يصل بعضها الى الاعدام فيما اذا صدق عليها عنوان "الإفساد في الارض"، او عقوبات بالسجن لفترات طويلة من 5 الى 20 سنة.

وفي جانب آخر من مؤتمره الصحفي، اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية، ان نازنين زاغري بصحة تامة.

يذكر ان نازنين زاغري، من مزدوجي الجنسية، ايرانية تحمل الجنسية البريطانية ومتزوجة من بريطاني، وقد اعتقلت بتهمة المساس بالامن القومي، وحكم عليها بالسجن خمس سنوات.
رقم : 848215
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