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الثلاثاء 3 آذار 2020 ساعة 20:35

الإحتلال يهدم منزلا شمال القدس ويغلق طريقا جنوب الخليل

الإحتلال يهدم منزلا شمال القدس ويغلق طريقا جنوب الخليل
وقالت مصادر محلية اليوم الثلاثاء إن جرافات تابعة لبلدية الإحتلال في القدس المحتلة شرعت بهدم منزل الخطيب المكون من طابقين ويقطن فيه هو وزوجته وأبناؤه الـ6 في مساحة تبلغ نحو 200 مترًا مربعًا بحجة عدم الترخيص.

كما أغلقت قوات الإحتلال الإسرائيلي اليوم الطريق الواصل بين مدينة يطا ومَسافرها (19 قرية داخل حدود يطا) في منطقة شعب البطم جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بالسواتر الترابية.

وأفاد فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل بأن جرافات الإحتلال قامت بإغلاق الطريق الواصل بين يطا ومَسافرها بالسواتر الترابية لمنع أي تواصل جغرافي في المنطقة.

وأضاف العمور بأن ذلك يأتي ضمن السياسة المعلنة من قبل حكومة الإحتلال لتهجير الأهالي من خلال تضييق الخناق عليهم ومنع وصولهم إلى أماكن سكنهم في مسافر يطا والتزود بالإحتياجات الضرورية واللازمة لحياته.
رقم : 848217
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