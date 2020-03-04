الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 4 آذار 2020 ساعة 09:09

روسيا: تركيا انتهكت القانون الدولي وسنواصل دعم سوريا

روسيا: تركيا انتهكت القانون الدولي وسنواصل دعم سوريا
وقالت وزارة الدفاع الروسية أن تركيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب السورية.

وأشارت الوزارة إلى أن التحصينات الإرهابية اندمجت مع نقاط المراقبة التركية في منطقة إدلب.

وشددت الدفاع الروسية على ان ما يقوم به الجيش السوري في إدلب ما هو إلا تطبيق لاتفاق سوتشي بشأن إزاحة الإرهابيين خارج المنطقة منزوعة الأسلحة الثقيلة؛ وأنه لا صحة للمزاعم عن كارثة إنسانية.

هذا وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد جدد التأكيد على أن بلاده ستواصل دعم سوريا في حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل نهائي.
رقم : 848302
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هنية في روسيا وثلاثة ملفات لها الأولوية
هنية في روسيا وثلاثة ملفات لها الأولوية
كورونا وسجون البحرين
كورونا وسجون البحرين
4 آذار 2020
المقاومة الفلسطينية ومعادلة الطائرات المسيّرة
المقاومة الفلسطينية ومعادلة الطائرات المسيّرة
4 آذار 2020
'تحرير الجوف'.. تأكيد جديد على تفوق صنعاء عسكريا
4 آذار 2020
الحرس الثوري: سنهزم كورونا بالتوكل على الله
الحرس الثوري: سنهزم كورونا بالتوكل على الله
3 آذار 2020
القائد يدعو المواطنين للالتزام بتوجيهات الوقاية من كورونا
القائد يدعو المواطنين للالتزام بتوجيهات الوقاية من كورونا
3 آذار 2020
سراقب الى الحضن السوري وسط ذهول تركي
سراقب الى الحضن السوري وسط ذهول تركي
3 آذار 2020
قطر والأزمة الخليجية.. لا حلول في الأفق
قطر والأزمة الخليجية.. لا حلول في الأفق
3 آذار 2020
كورونا يعطل الوضع الاجتماعي والسياسي في أمريكا
كورونا يعطل الوضع الاجتماعي والسياسي في أمريكا
3 آذار 2020
هل توحّد تركيا العرب وتعود سوريا إلى الجامعة العربية؟
هل توحّد تركيا العرب وتعود سوريا إلى الجامعة العربية؟
3 آذار 2020
علاوى يُرغم على الترجل من قطار رئاسة الحكومة العراقية
علاوى يُرغم على الترجل من قطار رئاسة الحكومة العراقية
2 آذار 2020
لماذا لن يدعم حلف الناتو تركيا عسكرياً في أزمة إدلب؟
لماذا لن يدعم حلف الناتو تركيا عسكرياً في أزمة إدلب؟
2 آذار 2020
إتفاق مع طالبان أو هزيمة واشنطن في الحرب الأفغانية؟
إتفاق مع طالبان أو هزيمة واشنطن في الحرب الأفغانية؟
2 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تؤكد على حق الجيش السوري الرد على الإرهابيين
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعزي تركيا بمقتل 33 من جنودها بسوريا
جلسة هامة لمجلس الأمن حول ادلب..هذا أبرز ماجاء فيها
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها واصابة اثنين آخرين بإدلب
الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب