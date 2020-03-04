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الأربعاء 4 آذار 2020 ساعة 09:11
إسبانيا تعلن أول وفاة بفيروس كورونا
وأضافت بارثيلو أن وفاة المصاب كانت في 13 فبراير وأن حصيلة المصابين بلغت 165.
وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن بين الحالات الخطيرة في إسبانيا تلك المسجلة في نافارا وجيرونا.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
848303
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