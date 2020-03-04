إسبانيا تعلن أول وفاة بفيروس كورونا

وأضافت بارثيلو أن وفاة المصاب كانت في 13 فبراير وأن حصيلة المصابين بلغت 165.



وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن بين الحالات الخطيرة في إسبانيا تلك المسجلة في نافارا وجيرونا.