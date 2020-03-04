الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 4 آذار 2020 ساعة 09:18

السعودية تبلغ ذوي المعتقلين الفلسطينيين ببدء محاكمتهم

السعودية تبلغ ذوي المعتقلين الفلسطينيين ببدء محاكمتهم
وقال عدد من ذوي المعتقلين في السعودية إن إدارة السجون التي يقبع فيها أبناءهم قد إتصلت بهم هاتفياً يومي الإثنين والثلاثاء، وأبلغتهم بأن المحاكمات ستكون في العاصمة الرياض من خلال المحكمة الجزائية، علماً بأن حضور المحاكمة سيكون للأقارب من الدرجة الأولى.

وأكد رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين السياسيين في السعودية، خضر المشايخ، في تصريحٍ خاص لـ "قدس برس" أن الحكومة الأردنية مطالبة بضرورة مشاركة السفارة الأردنية في الرياض في جلسات المحاكمة التي ستبدأ الأحد القادم من خلال المستشار القانوني، بالإضافة لأهمية توفير محامين للمعتقلين.

وطالب المشايخ بضرورة ضمان محاكمة عادلة للمعتقلين تنصف خدمتهم لعشرات السنوات دون ارتكاب أي منهم مخالفات على أرض المملكة العربية السعودية.

وأعرب عن أمله في حصول المعتقلين على البراءة "ما لم يثبت ما يدينهم"، داعياً الجهات المختصة إنصافهم وتعويضهم عن الأضرار التي تحملوها هم وعائلاتهم جراء الاعتقال وإنهاء إقاماتهم على أراضي المملكة.

وعلمت "قدس برس" أن من بين الذين تمّ الاتصال بهم لبدء محاكمتهم مسؤول حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في السعودية، محمد الخضري (81 عاماً)، ونجله هاني (49 عامًا) الأكاديمي في جامعة أم القرى، وقد تمّ اعتقالهما يوم 4 نيسان/ أبريل 2019 من خلال جهاز الأمن الوقائي السعودي.

يُذكر أن حملة الاعتقالات التي شنّتها السلطات السعودية بحق معتقلين أردنيين وفلسطينيين مطلع العام السابق استهدفت المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، ويرزح المعتقلون في سجن الحائر بالرياض وسجن ذهبان في جدة، بالإضافة إلى سجن ثالث مجهول في زنازين انفرادية.

وعبّر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" و"المعهد الدولي للحقوق والتنمية – جنيف –" (IRDG) مراراً وتكراراً عن قلقهما العميق إزاء اعتقال السلطات السعودية عشرات الأردنيين والفلسطينيين وإخفائهم قسراً دون سند قانوني.

الأردن على تواصل مع الرياض

بدورها نوهت وزارة الخارجية الأردنية إلى أنها على تواصل مع أهالي المعتقلين الأردنيين في السعودية وتمّ ترتيب زيارات واتصالات هاتفية، وإن البعثات الأردنية في الخارج تتواصل مع السجناء في الدول المختلفة وتنظّم لهم الزيارات وفق قوانين البلد الذي يوجدون فيه.

وأشارت إلى أن الجهود الأردنية لم تتوقف مع الأشقاء في السعودية لإنهاء هذا الملف والإفراج عن كافة المعتقلين الأردنيين هناك.
رقم : 848307
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هنية في روسيا وثلاثة ملفات لها الأولوية
هنية في روسيا وثلاثة ملفات لها الأولوية
كورونا وسجون البحرين
كورونا وسجون البحرين
4 آذار 2020
المقاومة الفلسطينية ومعادلة الطائرات المسيّرة
المقاومة الفلسطينية ومعادلة الطائرات المسيّرة
4 آذار 2020
'تحرير الجوف'.. تأكيد جديد على تفوق صنعاء عسكريا
4 آذار 2020
الحرس الثوري: سنهزم كورونا بالتوكل على الله
الحرس الثوري: سنهزم كورونا بالتوكل على الله
3 آذار 2020
القائد يدعو المواطنين للالتزام بتوجيهات الوقاية من كورونا
القائد يدعو المواطنين للالتزام بتوجيهات الوقاية من كورونا
3 آذار 2020
سراقب الى الحضن السوري وسط ذهول تركي
سراقب الى الحضن السوري وسط ذهول تركي
3 آذار 2020
قطر والأزمة الخليجية.. لا حلول في الأفق
قطر والأزمة الخليجية.. لا حلول في الأفق
3 آذار 2020
كورونا يعطل الوضع الاجتماعي والسياسي في أمريكا
كورونا يعطل الوضع الاجتماعي والسياسي في أمريكا
3 آذار 2020
هل توحّد تركيا العرب وتعود سوريا إلى الجامعة العربية؟
هل توحّد تركيا العرب وتعود سوريا إلى الجامعة العربية؟
3 آذار 2020
علاوى يُرغم على الترجل من قطار رئاسة الحكومة العراقية
علاوى يُرغم على الترجل من قطار رئاسة الحكومة العراقية
2 آذار 2020
لماذا لن يدعم حلف الناتو تركيا عسكرياً في أزمة إدلب؟
لماذا لن يدعم حلف الناتو تركيا عسكرياً في أزمة إدلب؟
2 آذار 2020
إتفاق مع طالبان أو هزيمة واشنطن في الحرب الأفغانية؟
إتفاق مع طالبان أو هزيمة واشنطن في الحرب الأفغانية؟
2 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تؤكد على حق الجيش السوري الرد على الإرهابيين
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعزي تركيا بمقتل 33 من جنودها بسوريا
جلسة هامة لمجلس الأمن حول ادلب..هذا أبرز ماجاء فيها
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها واصابة اثنين آخرين بإدلب
الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب