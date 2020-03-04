قائد عمليات جيش الاحتلال التقى نتنياهو قبل حجره بسبب کورونا

وذكرت القناة السابعة لتلفزيون الإحتلال أن الإجراء جاء في أعقاب عودة "خليوة" من رحلة سفر خاصة في إيطاليا، وهي الدولة التي قتل فيها 79 شخصًا حتى الآن من جراء الفايروس وأصيب فيها الآلاف.



فيما قالت القناة "12" الاسرائيلية إن "خليوة" التقى قبل دخوله للحجر الصحي مع نتنياهو في جلسة مشاورات بالغة السرية، إذ فصلت بينهما مسافة تزيد عن مترين وبالتالي فلم يطلب حتى الآن من نتنياهو التزام الحجر الصحي.



وبيّنت القناة أن جيش الاحتلال حاول في البداية عدم التطرق للقاء "خليوة" مع نتنياهو خشية حدوث إرباك لكنه اعترف بهكذا لقاء بعد إلحاح الصحافيين.