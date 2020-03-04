'كورونا' تدفع الكويت لاتخاذ قرار عاجل في البحر

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت قد أصدرت، يوم امس الثلاثاء، تعميما لجميع المسافرين القادمين من عشر دول، بينها ثلاث عربية هي مصر وسوريا ولبنان، بضرورة إجراء فحص طبي يؤكد خلوهم من فيروس "كورونا" المستجد قبل دخولهم للبلاد، فيما يأتي ذلك مع استمرار تفشي الفيروس في دول الخليج (الفارسي).



وذكرت إدارة الطيران الكويتي أن التعميم سيطبق من 8 آذار/مارس الجاري، لافتة إلى أنه في حال عدم حمل شهادة خلو من الفيروس سيمنع المسافر من دخول الكويت وسيجري ترحيله على نفس خطوط الطيران الناقلة من دون تحمل الدولة لأية تكاليف مالية.



والدول العشر هي الفلبين، والهند، وبنغلاديش، ومصر، وسوريا، وأذربيجان، وتركيا، وسيريلانكا، وجورجيا، ولبنان.