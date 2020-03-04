هنية في روسيا وثلاثة ملفات لها الأولوية

ضمن المواقف العربية الأكثر اقترابًا من "إسرائيل"؛ يبدو الموقف العربي الرسمي -في عمومه ومع استثناءات يسيرة- أقرب إلى قبول خطّة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقضية الفلسطينية، المشهورة إعلاميًّا بـ"صفقة القرن". بيد أنّ هذا القبول يتراوح بين الشراكة المباشرة في الخطّة، والعجز الذي كشف عن نفسه إمّا بالصمت أو بالموقف الشديد الحذر والتحوّط في عبارته.



ونتيجة لخطّ التردّي الذي وسم السلوك الرسمي العربي في العقود الأخيرة تجاه القضيّة الفلسطينية، والمواقف الفجّة التي عبّرت عنها دول عربيّة بهذا الخصوص في الآونة الأخيرة، ولأنّ هذه الخطّة أخذت تتكشّف بالتدريج، وبمشاركة معلنة من دول عربيّة في بعض مراحلها؛ فإنّ الموقف الأخير القابل بخطّة ترامب لم يثر استغراب الفلسطينيين خصوصًا، والجماهير العربيّة عمومًا، رغم مضمون الخطّة الذي لا يعني إلا تصفية القضية الفلسطينية، وتصفية المعنى السياسي للوجود الفلسطيني.



أبرز ما جاء في اللقاء

ضمن اللقاء الذي جرى بين هنية ولافروف في موسكو، ناقش لافروف مع قياديي حماس الوضع الراهن في محيط قطاع غزة، وسبل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.



وبحث الجانبان، وفق بيان لحماس، ثلاثة ملفات رئيسية هي المصالحة الفلسطينية، وصفقة القرن، والعلاقات الثنائية بين الطرفين.



وأوضح البيان أن الحوارات مع الجانب الروسي "شهدت تطابقا في الرؤى والمواقف المتعلقة بهذه القضايا الثلاث". إذ أكد لافروف رفض بلاده لصفقة القرن الأمريكية، مشيرا إلى أنها "لا تمثل طريقا لإحلال السلام والأمن في المنطقة".



وأكد لافروف على "أهمية توحيد الشعب الفلسطيني، واستعداد روسيا للمساهمة في تحقيق هذا الهدف باعتباره ركيزة مهمة في التعامل مع المستجد السياسي المتمثل في الصفقة"، وفق للبيان.



من جانبه، قال هنية إن خطة السلام الأمريكية "تضرب ركائز القضية الفلسطينية خاصة القدس والأرض وحق العودة، فضلا عن كونها تمثل تجاوزا متعمدا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وحتى إطار الرباعية الدولية".



وبشأن المصالحة الفلسطينية، لفت هنية إلى أن حماس "ذهبت وما زالت نحو توحيد الشعب الفلسطيني".وقال إن الحركة "جاهزة لأي خيار يمكن أن تقبل به حركة فتح والفصائل الفلسطينية، إذ لا مصلحة في بقاء الوضع على ما هو عليه الآن". وأشار إلى أن لقاءات تُعقد في غزة وبيروت مع الفصائل، وأن الحركة تكثف اتصالاتها مع فتح للخروج من حالة الجمود الراهنة في ملف المصالحة.



وأبدى هنية استعداد حماس للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس والفصائل تحت رعاية روسية أو مصرية أو رعاية روسية مصرية مشتركة.



وجاء في بيان الخارجية الروسية: "خلال الاجتماع، تمت مناقشة سبل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتمت دراسة جوانب مختلفة من الوضع الحالي في قطاع غزة، والجهود المبذولة لتحقيق تسوية دائمة وشاملة في الشرق الأوسط على أساس قانوني معترف به دوليًا".



وصرح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في موسكو ، بأن لروسيا دور متميز ومقدر في التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع حركة حماس وملف المصالحة بشكل خاص، مشيرا إلى أن موسكو كانت دوماً عامل جذب لهذه القوى ومحور إسناد في مواجهة محاولات التفرد بالتعامل مع القضية الفلسطينية، كما لعبت دوراً مهما في ملف المصالحة.



ومنذ فوز الحركة الإسلامية بالانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006، أقامت روسيا علاقات مع حماس واستقبلت قادتها في أكثر من مناسبة، كما أن موسكو تتمتع بعلاقات جيدة أيضاً مع "إسرائيل" والسلطة الفلسطينيّة ومصر.



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أواخر يناير الماضي، الخطوط العريضة لصفقته المزعومة، لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لـ"إسرائيل"، وتجريد المقاومة من سلاحها، ومنع عودة اللاجئين، والاعتراف بيهودية الدولة العبرية.



ويجري زعيم حماس جولة خارجية بدأها، في ديسمبر الماضي، بزيارة مصر ولقاء وزير مخابراتها العامة، عباس كامل، ثم زار دولاً عدة من بينها تركيا وقطر وماليزيا وعُمان.

جدير بالذكر أن هذه الجولة الخارجية هي الأولى من نوعها لزعيم حماس منذ انتخابه رئيساً للمكتب السياسي للحركة عام 2017، باستثناء زياراته المتكررة للقاهرة.



وكشف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، خلال حوار أجراه مع قناة "RT" الروسية، يوم الإثنين، أن حركته عرضت على روسيا أربعة خيارات لتحقيق المصالحة الفلسطينية.



وقال هنية إن "حماس عرضت خلال لقائها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 4 خيارات لتحقيق المصالحة الفلسطينية"، مضيفا أن "الخيار الأول هو إجراء الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما يتمثل الخيار الثاني بعقد اجتماع وطني خارج الضفة ليتسنى لجميع الفصائل المشاركة فيه".



وأشار إلى أن الخيار الثالث كان عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، فيما تمثل الخيار الرابع بتشكيل حكومة وحدة وطنية بالاتفاق مع كافة الفصائل.



وأكد هنية أن لافروف رحب بمقترحات حركة "حماس" لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وشدد على ضرورة توحيد الفلسطينيين في ظل الظروف السياسية الحالية.



وتابع: "نتبنى سياسية الانفتاح على كل الدول العربية والإسلامية، والعلاقة مع إيران استراتيجية وقوية، وليست على حساب أي دولة من الدول العربية".