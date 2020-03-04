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الأربعاء 4 آذار 2020 ساعة 11:22

العمال التركي يهاجم إردوغان.. يجند اولادنا لحماية مسلحي إدلب

العمال التركي يهاجم إردوغان.. يجند اولادنا لحماية مسلحي إدلب
وبحسب مصدر فقد استنكر باش في مؤتمر صحفي عقده يوم امس، قرار البرلمان التركي عقد جلسة مغلقة لمناقشة آخر التطورات في إدلب شمال سورية مشددا على أن الإصرار على جعل الجلسة مغلقة يظهر نية نظام أردوغان إخفاء الحقائق عن الشعب التركي بخصوص سياساته الاستفزازية والخطيرة في سورية.

وأضاف باش أن أردوغان يتدخل في سورية منذ بداية الأزمة هناك.. والوضع في إدلب نتاج لسياساته القائمة على دعم الارهابيين فيها” مشيرا إلى أنه “من حق الشعب التركي وخاصة عائلات الجنود الموجودين في إدلب ان يعرفوا لماذا يرسل أولادهم إلى هناك… ولماذا هم يحمون الإرهابيين في سورية”.
رقم : 848329
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