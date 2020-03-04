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الأربعاء 4 آذار 2020 ساعة 11:28

بايدن يفجر مفاجأة في تكساس

بايدن يفجر مفاجأة في تكساس
وأظهرت استطلاعات وسائل الإعلام الأميركية فوز المرشح جو بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولاية تكساس، محققا انتصارا مهما على بيرني ساندرز منافسه الرئيسي للفوز بترشيح الحزب في المعركة الرئاسية.

وحسمت نتيجة انتخابات تكساس -- حيث كانت الاستطلاعات تشير إلى تقدم اليساري ساندرز - فوزا كبيرا لبايدن في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التي شملت 14 ولاية.
ومع 228 مندوبا، تمنح تكساس ثاني أكبر عدد مندوبين بعد كاليفورنيا التي لم تظهر نتائجها بعد.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من النتائج الأولية حتى كتابة هذا التقرير:
- تكساس، بعد فرز نحو 55% من الأصوات: بايدن نال 28.2% وساندرز 28.6%
- كاليفورنيا، بعد فرز 24% من الأصوات: بايدن نال 16.8% وساندرز 28.5%
- ماين، بعد فرز 79% من الأصوات: بايدن نال 33.5% وساندرز 32.9%
- يوتاه، بعد فرز 81% من الأصوات: بايدن نال 16.3% وساندرز 33.9%

- ماساتشوستس، بعد فرز 84% من الأصوات: بايدن نال 33.3% وساندرز 27%
- مينيسوتا، بعد فرز 79% من الأصوات: بايدن نال 38.5% وساندرز 30.1%
- أوكلاهوما، بعد فرز 78% من الأصوات: بايدن نال 38.2% وساندرز 25.1%
- أركانساس، بعد فرز75% من الأصوات: بايدن نال 40.1% وساندرز 22.4%
- تينيسي، بعد فرز 70% من الأصوات: بايدن نال 43% وساندرز 24.4%
- كولورادو، بعد فرز 84% من الأصوات: بايدن نال 22.4% وساندرز 35.9%

- الباما، بعد فرز 60% من الأصوات: بايدن نال 62.2% وساندرز 16.1%
- شمال كارولينا، بعد فرز 87% من الأصوات: بايدن نال 42.9% وساندرز 24.1%
- فيرجينيا، بعد فرز 99% من الأصوات: بايدن نال 53.3% وساندرز 23.1%
- فيرمونت، بعد فرز 99% من الأصوات: بايدن نال 22.1% وساندرز 50.9%
رقم : 848333
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