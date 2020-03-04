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الأربعاء 4 آذار 2020 ساعة 11:35

العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘ ينفذ حملة اعتقالات بالضفة الغربية والقدس

العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘ ينفذ حملة اعتقالات بالضفة الغربية والقدس
وقالت مصادر فلسطينية إنه “عرف من بين المعتقلين: القيادي في حماس المحرر باجس نخلة والقيادي في حماس أحمد زيد من مخيم الجلزون شمال رام الله والقيادي في حماس سائد أبو البها من بيتونيا غرب رام الله والاسير المحرر فادي عبد الداي من رام الله”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة عددا من المواطنين الذين عرف من بينهم: محمد عامر محمود، آدم كايد محمود، سائد يوسف عبيد، محمود عوني محمود، منصور محمد محمود، منصور علي ناصر، صالح داري ومجد بشير”.

واضافت المصادر ان “سلطات الاحتلال سلمت بلاغات استدعاء للشاب منير كايد محمود من مدينة القدس”، وأشارت إلى أن “قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير كنعان زلموط في بيت فوريك شرق نابلس، إضافة إلى مصادرة أموال من منزل الشاب أحمد مصلح في المدينة”.

وتابعت المصادر ان “جنود الاحتلال داهموا منازل أسرى محررين في بلدة الزاوية غرب سلفيت وصادرة أموال منها، وعرف من بين المعتقلين: رأفت رشيد عبد الله موقدي، عليان رشيد عبد الله موقدي وأحمد حمدان علي مصلح”.
رقم : 848334
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