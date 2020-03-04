اليمن: العدوان يواصل خرق هدنة الحديدة ويعتدي على صعدة

وأوضح مصدر أمني يمني أن “قوى العدوان استهدفت بالأسلحة الرشاشة والمدفعية أماكن متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة”.



وأفاد المصدر أن “أكثر من 30 قذيفة مدفعية أطلقها الغزاة والخونة على مديرية حيس وقصفت دبابة لقوى العدوان مزارع المواطنين في مديرية الدريهمي المحاصرة”.



وذكر المصدر أن “قوى العدوان قصفت بثلاث قذائف هاون مزارع المواطنين غرب قرية الشجن وقرية الدحفش بمدينة الدريهمي بالتزامن مع تمشيط مكثف بمختلف الأسلحة ما أدى إلى تضرر منازل المواطنين”.



وأشار المصدر إلى “قصف مدفعي لقوى العدوان على مدينة الدريهمي المحاصرة مع تحليق لطائرات العدوان التجسسية”، ولفت إلى أن “قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية وشن طيران العدوان غارتين على مديرية نهم”.