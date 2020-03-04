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الأربعاء 4 آذار 2020 ساعة 11:44

مقتل 6 من أفراد الشرطة الأفغانية بهجوم ‘‘لطالبان‘‘

مقتل 6 من أفراد الشرطة الأفغانية بهجوم ‘‘لطالبان‘‘
ونقلت مصادر عن زرغاي عبادي، متحدث باسم حاكم ولاية أوروزغان، اليوم الأربعاء، أن "عشرات الأفراد من الشرطة الأفغانية قتلوا وجرح أخرون في هجوم بمنطقة ترينكوت بالولاية".

وأضاف المتحدث قائلا: "8 من مقاتلي طالبان قتلوا و جرح 4 آخرون خلال المواجهات مع الشرطة".

وفي السياق نفسه، كشفت الوكالة الفرنسية عن مقتل 20 جنديا وشرطيا في هجمات لطالبان في أفغانستان.

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع طالبان، يوم السبت الفائت، ما قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.
رقم : 848337
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