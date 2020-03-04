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الأربعاء 4 آذار 2020 ساعة 13:58

تسجيل أول حالة وفاة على مستوى العراق في السليمانية

تسجيل أول حالة وفاة على مستوى العراق في السليمانية
وأعلنت مديرية الصحة في السليمانية في وقت سابق تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، وهو نفسه المصاب الذي توفي في وقت لاحق من الاعلان، وحالته الصحية لم تكن مستقرة.

وأعلنت المديرية العامة لصحة السليمانية، أن المصاب الذي توفي يبلغ من العمر 70 عاماً وتم اكتشاف إصابته بالفيروس بعد تدهور حالته الصحية، وقد كان يعمل إمام وخطيب مسجد محوي في مدينة السليمانية.

بذلك تصبح حصيلة ضحايا الإصابة بالفيروس في منطقة كردستان 5 إصابات إضافة إلى حالة وفاة.

الى ذلك قرر علماء الدين في محافظة السليمانية، الاربعاء، تعليق اداء اقامة صلاة الجمعة وذلك بعد تسجيل اول حالة وفاة.

وقالت وسائل اعلام كردية، إن اتحاد علماء الدين الاسلامي في منطقة كردستان قرر اليوم، تعليق اداء صلاة الجمعة المقبلة في محافظة السليمانية، وذلك بعد تسجيل اول حالة وفاة لمصابة بفيروس كورونا، مشيرة الى أن الاجراء يأتي في اطار التدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس.

وقبل ذلك، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العراق إلى 31 بعد تسجيل 5 إصابات جديدة بـ 4 محافظات، واحدة في بغداد واثنتين في واسط ورابعة في محافظة النجف المقدسة والحالة الخامسة في محافظة كربلاء المقدسة.
رقم : 848356
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