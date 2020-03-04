الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 4 آذار 2020 ساعة 14:13

وزير الصحة​ اللبناني: الوضع تحت السيطرة ومطمئن

وزير الصحة​ اللبناني: الوضع تحت السيطرة ومطمئن
و خلال ​مؤتمر​ صحافي مشترك مع ​منظمة الصحة العالمية​ حول ​فيروس كورونا في ​وزارة الصحة​ في بيروت اليوم الاربعاء، الى انه يشكر الجنود المجهولين الذين يعملون على الارض.

موضحا ان هناك فريق من المتطوعين يعملون من اجل سلامة المرضى، ولفت الى ان فريق الترصد يعمل ليل نهار بين المعابر الحدودية والمطار كي نبقى على اهبة الاستعداد لمواجهة الفيروس، وكما وصفونا منظمة الصحة العالمية على اننا في مرحلة احتواء الفيروس وليس الانتشار، واوجه تحية الخاصة الى طلاب الطب في الجامعة اللبنانية خاصة وبعض طلاب ​الجامعات​ الخاصة والمتطوعين.

واوضح اننا سنبقى نعمل كي نحافظ على المعايير والمصداقية في التعاطي لمواجهة الاشاعات التي يتم بثها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، واكد اننا لا يمكن الا ان نكون في هذه الصورة الايجابية التي تعكس الواقع، و​مستشفى بيروت الحكومي​ تقدم معطيات يومية توصف الواقع.

واكد ان فيروس كورونا لا يحتاج الى فيزا، ومسؤليتنا اليوم محاربة هذا الفيروس، والوضع في لبنان حتى تاريخه تحت السيطرة ومطمئن وآمن.

في هذا المجال اعلنت وزارة الصحة في لبنان أن عدد المصابين بفيروس كورونا 13 اصابة و نتيجة فحص اول حالة شخصت بفايروس كورونا جاءت سليمة.
رقم : 848359
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني یعد بتجاوز مشكلة كورونا بأدنى الأضرار
روحاني یعد بتجاوز مشكلة كورونا بأدنى الأضرار
هنية في روسيا وثلاثة ملفات لها الأولوية
هنية في روسيا وثلاثة ملفات لها الأولوية
4 آذار 2020
كورونا وسجون البحرين
كورونا وسجون البحرين
4 آذار 2020
المقاومة الفلسطينية ومعادلة الطائرات المسيّرة
المقاومة الفلسطينية ومعادلة الطائرات المسيّرة
4 آذار 2020
'تحرير الجوف'.. تأكيد جديد على تفوق صنعاء عسكريا
4 آذار 2020
الحرس الثوري: سنهزم كورونا بالتوكل على الله
الحرس الثوري: سنهزم كورونا بالتوكل على الله
3 آذار 2020
القائد يدعو المواطنين للالتزام بتوجيهات الوقاية من كورونا
القائد يدعو المواطنين للالتزام بتوجيهات الوقاية من كورونا
3 آذار 2020
سراقب الى الحضن السوري وسط ذهول تركي
سراقب الى الحضن السوري وسط ذهول تركي
3 آذار 2020
قطر والأزمة الخليجية.. لا حلول في الأفق
قطر والأزمة الخليجية.. لا حلول في الأفق
3 آذار 2020
كورونا يعطل الوضع الاجتماعي والسياسي في أمريكا
كورونا يعطل الوضع الاجتماعي والسياسي في أمريكا
3 آذار 2020
هل توحّد تركيا العرب وتعود سوريا إلى الجامعة العربية؟
هل توحّد تركيا العرب وتعود سوريا إلى الجامعة العربية؟
3 آذار 2020
علاوى يُرغم على الترجل من قطار رئاسة الحكومة العراقية
علاوى يُرغم على الترجل من قطار رئاسة الحكومة العراقية
2 آذار 2020
لماذا لن يدعم حلف الناتو تركيا عسكرياً في أزمة إدلب؟
لماذا لن يدعم حلف الناتو تركيا عسكرياً في أزمة إدلب؟
2 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تؤكد على حق الجيش السوري الرد على الإرهابيين
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعزي تركيا بمقتل 33 من جنودها بسوريا
جلسة هامة لمجلس الأمن حول ادلب..هذا أبرز ماجاء فيها
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها واصابة اثنين آخرين بإدلب
الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب