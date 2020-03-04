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الأربعاء 4 آذار 2020 ساعة 14:23

نائب عراقي: اختيار مرشح غير جدلي ليس بالأمر الصعب

نائب عراقي: اختيار مرشح غير جدلي ليس بالأمر الصعب
وقال المحمدي إن "جميع الخطوات والإجراءات المتبعة في ترشيح وتكليف أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء تسير وفقاً للدستور العراقي الذي وضع الآليات الدقيقة لهذه المرحلة"، مبيناً أن "المادة 76 من الدستور كانت واضحة وأشارت إلى أنه بحال فشل المكلف فيتم تكليف شخص آخر خلال مدة 15 يوماً وهي أمور تقع على عاتق القوى السياسية المعنية بهذا الأمر".

وأضاف المحمدي، أن "هذه الخطوات واختيار مرشح توافقي وغير جدلي ليست بالصعوبة كما يصفها البعض، خاصة إذا ما نظرنا إلى الوضع الحالي بالمحافظات وخاصة المحافظات الجنوبية وبغداد"، متابعاً: "نعتقد أن القوى السياسية قد وعت الدرس خلال الأسابيع الماضية وحالة السجال والمماطلة التي عاشتها العملية السياسية".

وأكد المحمدي، أن "القوى السياسية أصبحت اليوم بمرمى المسؤولية، وعليها أن تعمل على تسمية شخص يستطيع تشكيل حكومة منسجمة وتوافقية ومقبولة من قبل الشعب العراقي والقوى السياسية على حد سواء"، مشدداً على أن "الكرة اليوم بملعب الكتل السياسية الشيعية لاختيار شخص يتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية".
رقم : 848363
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