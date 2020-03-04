ما توقعات الطقس في سوريا؟

وبحسب ما توقعت مديرية الأرصاد الجوية السورية ، يبقى الجو صحوا اليوم مع ظهور بعض السحب المتفرقة.



كما نشهد غداً ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية ويبقى الجو بين الصحو والغائم.



منخفض جوي جديد:



بينما ذكرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية، أن سوريا تشهد أجواء ربيعية مستقرة دافئة نهاراً وباردة ليلاً، تكون فيها ذروة ارتفاع درجات الحرارة الخميس 5/3/2020 وتلامس حدود 22 درجة لأول مرة هذا الموسم.



عقب هذا الاستقرار الجوي، نشهد منخفض جوي جديد بارد متوسط الفعالية اعتباراً من الجمعة 6/3/2020، يكون بارد مصحوب بتسرب رياح قطبية باردة.



وينتهي هذا المنخفض البارد صباح يوم السبت وتعود الأجواء للاستقرار في كافة المناطق السورية لـ 4 أيام على الأقل، وسط احتمال بتأثرنا بمنخفض جديد بعد ذلك.

