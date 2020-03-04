الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 4 آذار 2020 ساعة 14:36

بوتين وأردوغان سيناقشان الأزمة في إدلب

بوتين وأردوغان سيناقشان الأزمة في إدلب
وقال بيسكوف للصحفيين "من المخطط مناقشة أزمة إدلب السورية مع الرئيس أردوغان".
وأضاف بيسكوف قائلا: "من المتوقع أن نتوصل إلى فهم مشترك لما سبق هذه الأزمة وأسباب هذه الأزمة والآثار الضارة لهذه الأزمة المستفحلة في الأيام الأخيرة".

ورفض بيسكوف الخوض في تفاصيل هذه الإجراءات، مقترحا انتظار نتائج مباحثات الرئيسين.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن تركيا لم تتمكن من الوفاء بالعديد من الالتزامات الرئيسية لحل المشاكل المحيطة بإدلب السورية. على وجه الخصوص، لم تقم بفصل المعارضة المسلحة، المستعدة للحوار مع الحكومة في إطار العملية السياسية، عن الإرهابيين.

وكان الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، قد توصلا في 17 من أيلول/ سبتمبر 2018، خلال قمة عقدت في سوتشي، إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب بحلول 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بعمق 15-20 كم، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم مسلحي "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول).
رقم : 848370
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني یعد بتجاوز مشكلة كورونا بأدنى الأضرار
روحاني یعد بتجاوز مشكلة كورونا بأدنى الأضرار
هنية في روسيا وثلاثة ملفات لها الأولوية
هنية في روسيا وثلاثة ملفات لها الأولوية
4 آذار 2020
كورونا وسجون البحرين
كورونا وسجون البحرين
4 آذار 2020
المقاومة الفلسطينية ومعادلة الطائرات المسيّرة
المقاومة الفلسطينية ومعادلة الطائرات المسيّرة
4 آذار 2020
'تحرير الجوف'.. تأكيد جديد على تفوق صنعاء عسكريا
4 آذار 2020
الحرس الثوري: سنهزم كورونا بالتوكل على الله
الحرس الثوري: سنهزم كورونا بالتوكل على الله
3 آذار 2020
القائد يدعو المواطنين للالتزام بتوجيهات الوقاية من كورونا
القائد يدعو المواطنين للالتزام بتوجيهات الوقاية من كورونا
3 آذار 2020
سراقب الى الحضن السوري وسط ذهول تركي
سراقب الى الحضن السوري وسط ذهول تركي
3 آذار 2020
قطر والأزمة الخليجية.. لا حلول في الأفق
قطر والأزمة الخليجية.. لا حلول في الأفق
3 آذار 2020
كورونا يعطل الوضع الاجتماعي والسياسي في أمريكا
كورونا يعطل الوضع الاجتماعي والسياسي في أمريكا
3 آذار 2020
هل توحّد تركيا العرب وتعود سوريا إلى الجامعة العربية؟
هل توحّد تركيا العرب وتعود سوريا إلى الجامعة العربية؟
3 آذار 2020
علاوى يُرغم على الترجل من قطار رئاسة الحكومة العراقية
علاوى يُرغم على الترجل من قطار رئاسة الحكومة العراقية
2 آذار 2020
لماذا لن يدعم حلف الناتو تركيا عسكرياً في أزمة إدلب؟
لماذا لن يدعم حلف الناتو تركيا عسكرياً في أزمة إدلب؟
2 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تؤكد على حق الجيش السوري الرد على الإرهابيين
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعزي تركيا بمقتل 33 من جنودها بسوريا
جلسة هامة لمجلس الأمن حول ادلب..هذا أبرز ماجاء فيها
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها واصابة اثنين آخرين بإدلب
الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب