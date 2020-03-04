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الأربعاء 4 آذار 2020 ساعة 14:58
إصابة 5 جنود صهاينة بانقلاب جيب عسكري
وقالت مصادر فلسطينية إن “الجنود الخمسة أصيبوا بجروح، بينهم حالة خطيرة جراء انقلاب جيب عسكري قرب مستوطنة سديروت”.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
848376
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