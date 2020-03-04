ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران الى 92 شخصاً

وقال جهانبور في تصريح ادلى به اليوم الاربعاء: من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية ، تم تشخيص 586 اصابة جديدة، موضحا أن من بين الاصابات الجديدة 253 اصابة في طهران و35 اصابة في محافظة جيلان و9 اصابات في سمنان و9 في كلستان و9 في اذربايجان الشرقية و4 في كردستان و15 في كرمانشاه و 7 في ايلام و5 في لرستان و27 في خوزستان و14 في فارس و6 في زنجان و8 في المحافظة المركزية و25 في قزوين و19 في البرز و101 اصابة في قم واصابة واحدة في جهار محال وبختياري و14 في كرمان و8 في سيستان وبلوجستان و8 في خراسان الرضوية واصابة واحدة في خراسان الشمالية.



واشار الى ان 15 شخصا توفوا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية جراء الاصابة بكورونا.