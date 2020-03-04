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الأربعاء 4 آذار 2020 ساعة 18:14

من استعادة سراقب حتی اسقاط الطائرة التركية السادسة

من استعادة سراقب حتی اسقاط الطائرة التركية السادسة
كما استعاد الجيش السيطرة على بلدات داديخ وكفربطيخ وجوباس والترنبة بعد معارك عنيفة مع الارهابيين وداعمهم التركي وسط متابعة للتقدم على محور آفس _ مجارز _ النيرب، في وقت يعمل على تأمين الدفاعات في القرى التي استعادها لتجنب الخرق مجددا من الارهابيين نتيجة هجماتهم المستمرة بعد خسارتهم في سراقب رغم الدعم العسكري التركي لهم باستخدام المسيرات والطائرات بدون طيار الاميركية الصنع.

وفي جانب اخر، استطلع الجيش السوري التقدم في جبل الزاوية بعدما استطاع في استيعاب الهجوم وايقاف تقدم الأرهابيين واستعاد بلدات حزارين ودار كبيرة ويتابع باتجاه سفوهن وفطيرة.

في غضون ذلك، استهدف النظام التركي طائرة حربية سورية فوق سراقب، وتمكن الجيش السوري من الوصول للطيار الذي سقطت طيارته في مناطق العدو بمعق ٢ ونصف كيلو متر، فيما اسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة تركية مسيرة وهي السادسة التي يسقطها الجيش السوري، فيما بدأت الشرطة الروسية الانتشار في مدينة سراقب وعلى الطريق الدولي منذ ليلة الأمس.
رقم : 848408
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