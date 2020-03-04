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الأربعاء 4 آذار 2020 ساعة 18:16

البحرين..التحقيق مع الشيخ الجدحفصي على خلفية 'دعاء'

البحرين..التحقيق مع الشيخ الجدحفصي على خلفية
وفي التفاصيل أن الكيان الخليفي استدعى الشيخ يوم الإثنين للتحقيق من دون ذكر الأسباب، وهو الاستدعاء الثالث منذ بداية العام، وقد وصل على الموعد المحدد له، غير أن المحقق جعله ينتظر نحو ساعة قبل أن يبدأ التحقيق معه على خلفية دعائه الله تعالى بأن «يرجع كل غريب».

التحقيق استمر نحو نصف ساعة فقط حول معنى هذه العبارة وأبعادها السياسية ومن المقصود فيها، وقد أجاب أن المعني فيها ليس شخصًا معينًا بل هو دعاء شامل لكل مغترب عن وطنه، ليرد المحقق مهددًا الشيخ الجدحفصي: «اترك عنك ومو تخلينا كل أسبوع نستدعيك وأنت بهذا السن».

ويرى مراقبون ان هذا الاستدعاء يعكس إلى أي مدى وصل القمع الطائفي عند النظام البحريني ويؤكد من جهة أخرى أن تغنيه بالتسامح بين الأديان ما هو إلا تمهيد لتطبيعه مع الكيان الصهيوني.
رقم : 848409
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