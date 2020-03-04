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الأربعاء 4 آذار 2020 ساعة 19:23

بوتین يؤكد: روايات حجم انتشار كورونا في روسيا ليست واقعية

بوتین يؤكد: روايات حجم انتشار كورونا في روسيا ليست واقعية
وأشار الرئيس الروسي في اجتماع مع الحكومة اليوم الأربعاء، معلقًا على تقرير نائب رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا، التي أشارت إلى "التزييف"، قائلا: "فيما يتعلق بتقديم هذا الكلام الاستفزازي، تفيد تقارير أمنية بأنها منظمة بشكل أساسي من الخارج، لكن هذا، للأسف، يرافقنا دائمًا".

وبشأن انتشار فيروس كورونا في روسيا. ذكر بوتين: "الغرض من مثل هذه الكلام هو بث الذعر بين السكان، وهذا لا يمكن مواجهته إلا من خلال معلومات شاملة وموثوقة في الوقت المناسب لمواطني البلاد".

وأضاف: "لا شيء، والحمد لله، فالأمور الحرجة لا تحدث هنا، ولكن يجب أن يعرف الناس الوضع الحقيقي. أطلب أن يتم تنفيذ هذا العمل الإعلامي".

وكانت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" أعلنت، يوم أمس الثلاثاء، عن وجود ست حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا "COVID-19" في روسيا.

تم الإبلاغ عن حالتين من حالات العدوى لدى مواطنين صينيين، اكتشف فيروس كورونا لديهما في فبراير/شباط، وقد تعافا وخرجا من المستشفى، وفقاً لموقع الهيئة.

وقد تم تسجيل ثلاث حالات لمواطنين روس، جرى إجلاؤهم من السفينة السياحية دياموند برينسيس، والآن هم في الحجر الصحي في قازان.
رقم : 848420
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