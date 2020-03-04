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الأربعاء 4 آذار 2020 ساعة 20:35

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان الى 14

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان الى 14
وجاء في بيان اليومي صدر قبل قليل عن مستشفى بيروت الحكومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا المستجد: ارتفاع عدد الحالات الإيجابية إلى 14 وفحوصات مخبرية لـ51 حالة 48 منها سلبية و2 إيجابية.

وحسب البيان: إستقبل مستشفى رفيق الحريري الجامعي خلال الـ 24 ساعة الماضية 45 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد إحتاج 15 منها إلى دخول الحجر الصحي إستناداً إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.

أجريت فحوصات مخبرية لـ51 حالة، جاءت نتيجة 48 منها سلبية و 2 إيجابية، أما الحالة الباقية فهي تعود للمريضة الأولى التي أصيبت بفيروس الكورونا المستجد، وهي لم تعد تعاني من أية عوارض، وقد أتت نتيجة الفحص المخبري إيجابية بنسبة طفيفة. وقد أخذ الفريق الطبي المعالج القرار بإبقائها في منطقة العزل داخل المستشفى.

وغادر اليوم 9 أشخاص كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي في المستشفى بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي، حيث تم تزويدهم بكافة الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقاً لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وما زالت حالة المريض المصاب بالفيروس المستجد من التابعية الإيرانية حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين مستقر، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.

وفي السياق، دعا مجلس المطارنة والأساقفة الموارنة في لبنان، إلى اتخاذ إجراءات احترازية داخل الكنائس لتجنب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال المطارنة في بيان لهم، إنهم يراقبون بقلق ظاهرة تفشي فيروس كورونا، وبلوغه لبنان، ويتابعون الإجراءات اللبنانية الرسمية المتعلقة بمحاصرة المرض، والعناية بالمصابين، والتشدد في مراقبة المعابر وفي الخطوات الوقائية.
رقم : 848432
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