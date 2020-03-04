كمالوندي: مطالب الوكالة الدولية يجب ان يكون لها مبرر قانوني

طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحصول على معلومات او الدخول لبعض المواقع يجب ان يستند الى مبرر قانوني.



واكد كمالوندي في تصريح صحفي انه من دون مبرر قانوني , فان ايران لديها ادلة قوية على عدم الرد على اسئلة ومطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية .