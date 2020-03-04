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الأربعاء 4 آذار 2020 ساعة 21:18

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في امريكا إلى 27 شخص

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في امريكا إلى 27 شخص
وأكدت السلطات أن الوفيات الجديدة سجلت في ولاية واشنطن، مشيرة إلى أن أكثر من 230 شخصا تحت الرقابة الطبية للاشتباه بإصابتهم بكورونا.

وأضافت أن 8 وفيات سجلت في مقاطعة كينغ بولاية واشنطن، وواحدة في مقاطعة سنوهوميش بواشنطن، وتتركز جميع الإصابات الـ27 المؤكدة في منطقة سياتل الكبرى.
وأمس الاثنين كان عدد المصابين في الولايات المتحدة 18 شخصا، توفي 6 منهم.

والثلاثاء رفع المركز الوطني الأمريكي للاستخبارات الطبية NCMI مستوى الخطر الوبائي المتعلق بكورونا من "أزمة محتملة" إلى "أزمة وشيكة"، نظرا إلى استمرار انتقال الفيروس من إنسان لآخر خارج الصين، حسب ما أفادت به مجلة "نيوزويك" استنادا إلى تقرير صدر عن المركز.

وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية خلال موجز صحفي عقدته هيئة الأركان المشتركة الثلاثاء، من احتمال تحول فيروس COVID-19 إلى وباء عالمي خلال 30 يوما، وذلك عكس توقعات منظمة الصحة العالمية التي استبعدت هذا الاحتمال.
رقم : 848442
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