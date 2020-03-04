السعودية تعلن ثاني إصابة بفيروس كورونا

وأشارت الوزارة، إلى أن "المواطن كان مرافقا في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقا".



واضافت ان المواطن السعودي الذي اصيب بالفيروس هو قادم من إيران عبر البحرين.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن "الحالة معزولة حاليا في المستشفى، والتعامل معها مستمر مع تقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة".



وأضافت: "جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص".



وأهابت الصحة بالجميع التواصل مع مركز "تواصل الصحة 937" في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.