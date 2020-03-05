دفاعات سوريا تتصدى لعدوان ‘‘اسرائيلي‘‘ على ريف القنيطرة

وافادت وسائل الاعلام السورية أن العدوان الصهيوني على الاراضي السورية قد تم من فوق الأراضي المحتلة في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي.



ويتزامن العدوان الإسرائيلي في جنوب سوريا مع عدوان آخر تشنه طائرات يرجح أنها إسرائيلية من سماء منطقة البقاع اللبنانية شمال البلاد، باتجاه مدينة حمص وسط سوريا.



وقال مصدر عسكري: في تمام الساعة 00,30 من يوم الخميس الواقع في 5/3/2020 رصدت وسائط الدفاع الجوي السوري حركة طيران حربي إسرائيلي قادم من شمال فلسطين المحتلة باتجاه صيدا، وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى، وعلى الفور تم التعامل مع الصواريخ المعادية، والتصدي لها بنجاح ومهنية حالت دون وصول أي منها إلى مواقعنا المستهدفة.