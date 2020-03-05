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الخميس 5 آذار 2020 ساعة 09:07
مصدر أمني عراقي: سوريا تمنع دخول المسافرين العراقيين
وقال المصدر ان "السلطات السورية منعت دخول المسافرين العراقيين الى سوريا (الكروبات السياحية الدينية فقط) من منفذ القائم".
واضاف ان "الحركة التجارية مستمرة".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
848507
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