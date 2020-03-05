يا حبذا يوم الجواد مواهباً

في الكاظميةِ جَنَّةُ الرِّضْوانِ منها تفُوحُ نسائمُ المَنّانِ

فبِها أفانينُ النبيِّ كواكِباً * في مرقدٍ مُستبشِرِ الأركانِ

بابُ المرادُ كبابِ حِطَّةَ مَغْنمٌ منهُ الدخولُ الى ذُرى الغُفرانِ

فهناكَ حيثُ القُبَّتانِ جوائزٌ * تترى يفوز بها بَنو الايمانِ

يا حبذا يومُ الجَوادِ مَواهباً * * في مَولِدٍ هو فرحةُ الأزمانِ

فابنُ الرِّضا سِبْطُ النبوَّةِ سُؤْدداً وهو الامامُ خليفةُ الرَّحمنِ

من ذا يُداني قدرَ آلِ محمدٍ * وهم الهُداةُ ورايةُ القرآنِ

فخرْ التقيِّ مُحمدٍ هو أنّهُ * كنزُ الامامَةَ في دُجى البُهتانِ

حملَ الامانةَ وهو طفلٌ يافعٌ * فرأوهُ كُفؤً قاطِعَ البُرهانِ

وعلا المنابرَ عالِماً ومُفسّراً * دانَ البعيدُ لعلمهِ والداني

فخُرَتْ به أركانُ مكة والصفا وثرى المدينةِ طاهرَ الوُجدانِ

وبه احتفى العلماءُ في طوسِ الرِّضا * فهناك مَعْلَمُ والدٍ ومَعانِ

فظلامةٌ القُربى أطلَّتْ مرقداً في غُربةٍ بَعُدَتْ عن الأوطانِ

طوبى لدجلةَ تحتفي بوديعةٍ * لمحمدٍ ووصيّهِ المتفاني

فهناك يرقدُ طاهرانِ شَهادةً * وهما الى العلياء يَرتقيانِ

طاب الثرى بهما وكلُّ قوافِلٍ * تسعى الىِ اُمثُولة الإنسانِ

بُشرى بمولدكَ الشريفِ إمامَنا * يا ابنَ الغريبِ أناخَ في إيرانِ

مني السلامُ عليكَ بدراً كاملاً * ظهرتْ مكارمُهُ بكلِّ مكانِ

يا عترةَ المختار إنّا فرحةٌ * بولادةِ السبطِ التقيِّ الحاني

جُودٌ اذا طلِبَ المُرادُ بوجهِهِ ظِلُّ َيُفِيءُ على اللَّهوفِ الواني