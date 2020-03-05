بيان مهم للعتبة الحسينية في كربلاء حول صلاة الجمعة

وقالت الإدارة في بيان مقتضب إنه "بالنظر للظرف الصحي الراهن ورعاية لما دعت اليه دائرة صحة محافظة كربلاء المقدسة من الامتناع من عقد التجمعات الكبيرة في هذه الأيام، فقد تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة هذا الأسبوع".



وختم البيان "نسال الله العلي القدير ان يجنب الجميع كل سوء ومكروه انه سميع مجيب ".



هذا واعلنت وزارة الصحة، ليل الاربعاء، عن تسجيل وفاة ثانية لأحد المُشخصين سابقاً بالإصابة بفيروس كورونا في بغداد.



وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان انه "تم تسجيل وفاة ثانية لأحد المُشخصين سابقاً بالإصابة ب‍فيروس كورونا المستجد في بغداد يبلغ من العمر ٦٥ سنة ويعاني من أمراض مزمنة عديدة".



وواكد البدر "على ضرورة الإلتزام بالتوصيات والمقررات التي تعمل على منع انتقال العدوى"، داعيا "جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى نشر رسائل التوعية والتثقيف الصحي لأوسع مدى ممكن".



واعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق من يوم الاربعاء، عن تسجيل اول وفاة ب‍فيروس كورونا في بغداد.